انقلاب سيارات شرطة واشتعال النيران.. ماذا يحدث فى ليدز البريطانية؟.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

أشعلت مجموعة كبيرة من السكان المحليين في ليدز بالمملكة المتحدة، النار في حافلة وقلبت سيارة شرطة الليلة الماضية، مما أثار أعمال شغب كبيرة في حي هارهيلز وسط المدينة.

وتتعامل الشرطة مع "حادث اضطراب خطير"، حيث تشاجر عدة مئات من السكان المحليين بعضهم كان يرتدي أقنعة، مع الشرطة وألقوا الحجارة والطوب على عربات الشرطة.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي حشود تحطم نوافذ سيارة شرطة بعربة أطفال وحجارة ودراجات قبل أن تنقلب السيارة على جانبها.

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز، سجل العديد من مثيري الشغب الاضطرابات مباشرة على Facebook Live وTikTok وظهرت مجموعة من الرجال في مقطع فيديو وهم يشعلون النار في حافلة كبيرة ذات طابقين

ووفقا لصحيفة الجارديان، فر سائق الشاحنة المشتعلة ولم يكن هناك ضباط يرتدون الزي الرسمي في مكان الاضطرابات وظلوا على بعد بضعة شوارع لكن مروحية تابعة للشرطة كانت تراقب الوضع من السماء.

وبحسب صحيفة التليجراف، قالت الشرطة "تم نشر المزيد من الضباط في المنطقة للمساعدة في إدارة هذا الحادث. كما يتم تنفيذ بعض إغلاقات الطرق ويُنصح الناس بتجنب المنطقة في هذا الوقت ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات والتحقيقات جارية في مكان الحادث".

السبب

صرح أحد السكان المحليين، الذي يدعي أنه يعرف الأسرة ذات الأصول الأوروبية الشرقية المتورطة، أن أعمال الشغب بدأت احتجاجًا على أخذ الأطفال وقال وفقًا لصحيفة التلجراف: "لقد سمعت أن الطفل أصيب بجروح بسبب عضه.. لكنها كانت مجرد حادثة وقعت منذ فترة. أخذ الوالدان الطفل إلى المستشفى لإجراء فحص لم يصدقوا الأمر عندما اتصل المستشفى بالخدمات الاجتماعية. بعد كل هذا الوقت، أخذ الأخصائيون الاجتماعيون الأطفال الأربعة إلى الرعاية. لم يقدموا للعائلة سببًا. قالوا فقط إنه كان للأفضل. لم يتعرض هؤلاء الأطفال للأذى من قبل والديهم ولهذا السبب غضب الناس لقد كان احتجاجًا".

وقال أحد السكان الآخرين، وفقًا لصحيفة التلجراف، "تم أخذ الأطفال إلى الرعاية لأسباب تتعلق بالسلامة ولكننا لا نعرف ما هي.. يجب أن أقول إنه إذا تعرض أطفال أبرياء للأذى ولم تفعل الخدمات الاجتماعية شيئًا، فسيتم اتهامهم بعدم القيام بوظائفهم. لذا فقد تصرفوا وهذه هي النتيجة إنه أمر مقزز".

وتعتقد شرطة غرب يوركشاير، أن الفوضى كانت بسبب أقلية إجرامية تنوي تعطيل العلاقات المجتمعية وحثت السكان على الامتناع عن التكهن بالسبب وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر إنها "فزعت من المشاهد المروعة" والهجمات على مركبات الشرطة ووسائل النقل العام.



