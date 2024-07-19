اليوم.. إفتتاح مسجد آل عمر بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج بقيادة الدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن افتتاح مسجد آل عمر فى نجع الخراط – كوم أشقاو – طما وذلك اليوم الجمعة 2024/7/19

وأكد وكيل الوزارة، أن افتتاح المساجد يأتى فى إطار دور وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله "عز وجل" وأن من أجلّ الأعمال وأعظمها منزلة عند الله تعالى عمارة المساجد بيوت الله والعمارة عمارة حسية ومعنوية.

فعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: “من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة”، وعن ابن عباس أن الرسول صلّى الله عليه وسلم قال: "من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة”، ومفحص القطاة: هو عش الطائر والمقصود المبالغة في الصغر.