المراجعة النهائية لامتحان الديناميكا 2024.. ماذا ينتظر طلاب علمى رياضيات؟

كتبت - مرام محمد

يقدم تليفزيون "اليوم السابع" لطلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) بثًا مباشرًا للمراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، استعدادًا لأداء امتحان نهاية العام غدًا السبت الموافق 20 يوليو 2024.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها "اليوم السابع" في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الديناميكا، شرحًا لأهم أجزاء المنهج وعددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة لامتحان آخر العام، يستطيع من خلالها الطلاب التدريب على خطوات الحل النموذجية والاستعداد التام لأداء الامتحان.

يُذكر أن بأداء طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان الديناميكا تنتهى امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث من المقرر أن يختبر قرابة 100 ألف طالب وطالبة فى المادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بشكل متواصل تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

وكشفت الوزارة مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وفى امتحان اللغة الأجنبية الثانية 97.88٪؜، وامتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜.