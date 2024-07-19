"المتحدة" تطلق تطبيقا لتسهيل عرض تفاصيل فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف محمد زهران مراسل برنامج "العالم في العلمين" عبر قناة "CBC"، عن أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لتسهيل عرض تفاصيل الفعاليات والأنشطة بمهرجان العلمين.

وأوضح أن التطبيق يشتمل على خرائط تحدد كل مكان في مدينة العلمية، وجدول كامل بكافة الأنشطة والفعاليات التي تقام على مدار اليوم، والتي تصل إلى 30 فعالية ثقافية وفنية ورياضية، مشيرا إلى أن عدد الزوار يتزايد يوميا، ويتضح في الساعات المتأخرة من اليوم.



وذكر أنه تم تخصيص أماكن للحيوانات الأليفة التي يصطحبها الزائرين، وهي فكرة مستحدثة تعمل على رعاية الحيوانات وخدمتهم بشكل بيطري وتقديم الأطعمة لها.



واستعرض البرنامج آراء الزائرين حول المهرجان، وأكد أحد الزوار أن التنظيم رائع وهناك تطور مقارنة بالمهرجان السابق، مضيفا أن التطبيق يساعده على معرفة الأماكن والأنشطة في العلمين، مقدما النصيحة لأصدقائه أن يحضروا المهرجان ليستمتعوا بأنشطة المهرجان.