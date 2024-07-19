"القعقاع بن عمرو التميمى" مسجد شاهد على مرور الحضارات ومزار بالدقهلية.. فيديو وصور

الدقهلية - محمد الحبشي

تضم محافظة الدقهلية بين أروقتها عدد من الأماكن الأثرية والإسلامية الشاهدة علي اختلاف الحضارات ومرورها بهذه المحافظة التاريخية العملاقة، حيث توجد مساجد ومناطق أثرية بهذه المحافظة ومن أهم هذه الشواهد هو مسجد ومقام الصحابي القعقاع بن عمرو التميمي، الموجود في مدينة المنزلة والواقعة في شمال محافظة الدقهلية.

ويعتبر هذا المسجد أحد الشواهد الإسلامية العريقة التي تضمها محافظة الدقهلية، ويتواجد في منتصف مدينة المنزلة، ومعروف بمسجد القعقاع أو مسجد التميمي، وبني المسجد من الداخل علي شكل العمارة الإسلامية ويشيد مدخل المسجد بأعمدة تعطي مظهر البوابات الإسلامية القديمة ويتوسطه قبة ضخمة، كما تتميز جدران وأسقف المسجد بالنقوش الإسلامية القديمة الرائعة التي تعبر عن الحضارة الإسلامية القديمة.

وعلي يسار المدخل الرئيسي للمسجد، تجد غرفة المقام أو مدفن الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي والذي سمي المسجد علي إسمه، ويتواجد المقام في غرفة ملحقة بالمسجد.

القعقاع بن عمرو بن مالك التميمي، شاعر عربي مشهور وفارس قوي وشجاع ومقدام، شهد حروب الردة والفتوحات الإسلامية وأبلي بلاءا عظيما تحديدا في معركتي القادسية واليرموك وغيرهما من المعارك، وظهرت ملامح شخصيته بقوة في الفتوحات فقد كان شجاعا مقداما ثابتا ويتمتع بقدر من الذكاء العالي في أرض المعارك.

ولد القعقاع بن عمرو التميمي في قبيلة بني تميم بأرض الحجاز، في الجاهلية قبل الإسلام ونشأ في أحضان أسرته وقبيلته التي كانت تشتهر بالفروسية والرماية وتتقن فنون الحرب والقتال، حيث كان والده سيد قبيلة بني تميم.

وتوفي القعقاع بن عمرو التميمي في عام 12هجريا، حيث استشهد في معركة الأبلة أو ذات السلاسل، ودفن في مدينة المنزلة الموجودة الآن داخل التقسيم الجغرافي لمحافظة الدقهلية.



نوافذ-المسجد



مكتبه-اسلامية-ذات-تراثي-قيديم-داخل-مسجد-القعقاع-بن-عمرو-التميمي



مقام-القعقاع-بن-عمرو-التميمي



مسجد-القعقاع-بن-عمرو-التميمي-من-الداخل



مدخل-خارجي-لغرفة-المقام



مدخل-المقام-والمدفن-للقعقاع-بن-عمرو



متوسط-المسجد-والنقوش-الإسلامية-القديمة



قبه-ذات-تراث-اسلامي-قديم-موجودة-داخل-المسجد



غرفة-مقام-القعقاع-بن-عمرو-التميمي



زيارة-المواطنين-للمسجد



زيارة-المقام



النقوش-الاسلامية-في-سقف-مسجد-القعقاع-بن-عمرو-التميمي



القبه-التي-تعلو-غرفة-المقام