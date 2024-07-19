الشرطة الفرنسية تعتقل شابا متطرفا فى إيفلين بعد مطاردة استمرت 48 ساعة

أحمد علوى

أعلنت سلطات مكافحة الإرهاب الفرنسية اعتقال شاب متطرف على خلفية أعمال إرهابية وخطف.

ويعرف المتهم ديريك ر.، البالغ من العمر 26 عام، بأنه خطير للغاية، وكان مطلوبًا منذ اختطاف سائق سيارة أجرة بالقرب من لومان (سارث).

ووفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فقد تم القبض على المتطرف في بواسي بإقليم إيفلين الفرنسى خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة بعد مداهمته من قبل المديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب (Sdat)، وتم الاستماع إليه في مقر المديرية في ليفالوا بيريه (أوت دو سين).

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسئولين أمنيين، انه بعد مطاردة سرية استمرت 48 ساعة، حشدت فيها أجهزة مكافحة الإرهاب، تم استهداف ديريك، الذي استهدفه تحقيق أجراه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بتهمة "محاولة اغتيال واختطاف واحتجاز فيما يتعلق بمشروع إرهابي"، وتم القبض عليه.

وأشارت السلطات الفرنسية ، انه خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، يشتبه في أن الرجل قام باختطاف سائق سيارة أجرة وقام بالإدلاء بتعليقات مؤيدة لجماعات متطرفة.

وكان الشاب مسلح بعدة أسلحة نارية وسكين، وأجبر الضحية على القيادة إلى بلدة فيرتي برنارد المجاورة قبل أن يجبره على النزول من سيارته وتقييد يده وقدمه، وتمكن السائق، الذي أصيب بجروح طفيفة في رقبته بسكين الشاب المتطرف، من تحرير نفسه من قيوده والفرار.