الداخلية تكشف ملابسات تعدى سائق بشركة نقل خاصة على سيدة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تضرر سيدة من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لتعديه عليها بالسب وإنزالها قبل الوصول للمكان المتفق عليه.



بالفحص وبسؤال الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين السائق لعدم رغبته فى توصيلها للمكان المحدد.. كما أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبسؤاله قرر بعدم توصيل الشاكية للمكان المتفق عليه لكون الطريق غير ممهد وصعوبة سير السيارة فيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.