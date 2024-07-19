التحقيقات: لص حقائب المواطنين بالظاهر له معلومات جنائية سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة موظفة بالإكراه فى منطقة الظاهر بالقاهرة، تبين أن له معلومات جنائية، وارتكب عدة جرائم سابقة بذات الأسلوب.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات كشفت سرقة حقيبة المجنى عليها وهاتفها المحمول من قبل عاطل، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وضبطه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم عاطل وله معلومات جنائية، واعترف بالتعدي على موظفة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر، وسرقة هاتفها المحمول وحقيبتها الخاصة بها مبلغ مالى، واعترف بتصرفه فى الهاتف المحمول لصاحب محل.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالظاهر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.