البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات على اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل

وكالات

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الامريكي في البيت الأبيض جون كيربي أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد بوجود مؤشرات على اندلاع حرب شاملة محتملة بين حزب الله وإسرائيل.

وقال كيربي للصحفيين الخميس: "لا نرى أي مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل".

وأضاف أن "الرئيس جو بايدن منخرط في مفاوضات الحرب على قطاع غزة من أجل التوصل إلى اتفاق. وحقيقة أنه يعاني من أعراض خفيفة لفيروس كورونا لا تؤثر على قدرته أو قيادته فيما يتعلق بفريق الأمن القومي".

وتابع أن بايدن "رغم أنه يتعافى في المنزل، إلا أنه يحصل على المستجدات"، بشأن مفاوضات وقف النار في قطاع غزة.

وقدم الجيش الإسرائيلي لقائد القيادة المركزية للولايات المتحدة خطط المناورة العسكرية البرية في جنوب لبنان.

بدوره، قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب أن الحرب إن وقعت ستزلزل الشرق الأوسط برمته وستكون عابرة للجغرافيا وستؤدي إلى أزمة نزوح جديدة لن تسلم أوروبا منها.