إنتعاشة كبيرة فى أسواق بيع المانجو بالأقصر.. وانخفاض ملحوظ فى الأسعار "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد أسواق الأقصر لبيع الفاكهة والخضروات، حالة من الانتعاشة الكبيرة في حركة بيع وشراء محصول المانجو مع زيادة كبيرة في المحصول وانخفاض ملحوظ في الأسعار عن العام الماضى، حيث تخرج الكميات بسعر يبدأ من 12 وحتى 30 جنيها للكيلو حسب أنواع المانجو.

وفى هذا الصدد كشف أحد تجار شادر الخضار والفواكه بالحبيل، أن الأسواق تشهد إقبالا كبيرا لجميع أنواع المانجو وبأسعار مخفضة، موضحاً: أن العويسي والصديقة الأعلى جودة في المانجو بجانب الأصناف الأجنبية، وكذلك أنواع الزبدة الأفضل لعمل العصير بجانب السكرية والبلدية والهندى والتيمور وغيرها من الأصناف.

وأضاف، الأسعار هذا العام منخفضة للغاية وفى متناول الجميع، حيث توجد حالة من الإقبال الكبيرة من الأهالى على شراء كميات من المانجو لتخزينها وكذلك الاستمتاع بالموسم الأهم خلال تلك الفترة، والأصناف متعددة وتشمل "العويسي والجلك والسكرى والتيمور والهندية والتومي والناعومى والآر تو والهايدي والياسمين والبلدى والزبدية".

ورصد "اليوم السابع" من أحد مزارع المانجا فى مدينة إسنا جنوب الأقصر، إنطلاق العمال يوميا من الفجر لحصاد أصناف المانجو المختلفة وبدء توزيعها وبيعها فى الأسواق والشوادر.



أصناف مختلفة من المانجا فى شادر الحبيل بالأقصر



إقبال كبير على جميع انواع المانجو وباسعار مخفضة للمواطنين



المانجا الصديقة الأفضل فى أسواق الأقصر



إنتعاشة كبيرة في سوق بيع المانجو بالأقصر



جانب من إنتعاشة كبيرة في سوق بيع المانجو بالأقصر



جانب من عرض أنواع المانجا فى سوق شادر الحبيل