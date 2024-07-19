أوربان: الاتحاد الأوروبى نسخ السياسات الأمريكية بشأن الحرب في أوكرانيا

وكالات

صرح رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان بأن الاتحاد الأوروبي نسخ حتى الآن سياسات واشنطن المؤيدة للحرب بشأن أوكرانيا، داعيا لبدء فصل أوروبي مستقل جديد والمساهمة في بدء المفاوضات.

كتب أوربان في تقرير لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل: "لقد نسخت استراتيجيتنا الأوروبية باسم الوحدة بين ضفتي الأطلسي السياسات المؤيدة للحرب التي تنتهجها الولايات المتحدة. وحتى الآن، لم تكن لدينا استراتيجية أو خطة أوروبية سيدة مستقلة في العمل السياسي".

واقترح رئيس الوزراء المجرى "مناقشة ما إذا كان من المعقول الاستمرار في هذه السياسة في المستقبل".

وقال: "في الوضع الحالي، يمكننا أن نجد فرصة مبنية على أساس أخلاقي وعقلاني قوي لبدء فصل جديد في سياستنا. في هذا الفصل الجديد، يمكننا بذل الجهود للحد من التوترات و/أو تهيئة الظروف لوقف مؤقت لإطلاق النار و/أو بداية المفاوضات السلمية".

ووفقا لرئيس وزراء المجر، فإن الولايات المتحدة "منشغلة" في الوقت الراهن بحملة الانتخابات الرئاسية، وإن طرفي النزاع في أوكرانيا لن يبدأا في البحث عن مخرج منه دون تدخل خارجي.. ولذا ستزداد حدة الصراع الأوكراني بشكل جذري في المستقبل القريب.

واعتبر أوربان أن "هناك ثلاثة لاعبين دوليين يمكنهم التأثير على التطورات [في الأزمة الأوكرانية]؛ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، ويجب علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار تركيا كلاعب إقليمي مهم، باعتبارها الوسيط الناجح الوحيد بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع العمليات القتالية في عام 2022.

ودعا أوربان الاتحاد الأوروبي إلى أن يبدأ مفاوضات رفيعة المستوى مع الصين بشأن عقد مؤتمر السلام التالي بشأن أوكرانيا وبحث شروط عقد هذا المؤتمر.