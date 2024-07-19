أحمد يعقوب: مصر كثفت استثمارات أمن المعلومات.. والبنوك لم تتأثر بالعطل العالمى

كتبت - أمانى سمير

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن مصر كثفت حلال السنوات الماضية من استثمارات أمن البيانات والمعلومات وهو ما يمكن كافة أنظمة العمل الحكومى من أداء مهام عملها بكفاءة ومستوى تأمين عالى، مؤكداً أن منظومة الأمن السيبرانى المصرى ذات كفاءة عالية ولديها كافة الإمكانيات للتصدى لأى مخاطر محتملة وتحديات عالمية.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 36 بنكا بالإضافة إلى شبكة ماكينات الصراف الآلى وعددها 23 ألف ماكينة، لم تتأثر بالعطل التقنى العالمى، موضحا أن جميع الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك تعمل بشكل طبيعى كالمعتاد، لافتا إلى أن جميع أنظمة البنوك فى مصر والبورصة وسوق المال مؤمنة تماما وفقاً لأحدث المعايير الدولية، مؤكداً أن الخدمات التكنولوجية التى تأثرت بالعطل العالمى لا تستخدم فى البنوك المصرية.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن حجم الخسائر العالمية الناتجة عن العطل التقنى العالمى يقدر بعدة مليارات من الدولارات نتيجة التأثير واسع النطاق لتعطل الخدمات المتعلقة بشركة مايكروسوفت العالمية، لافتا إلى أهمية تشكيل الحكومة المصرية لخلية أزمة لمتابعة تداعيات الأزمة العالمية أولاً بأول بما يتيح فعالية إيجاد الحلول السريعة للتحديات.