أجمل مناظر طبيعية.. خليك مكانك وهنفسحك على كورنيش النيل بالمنيا "فيديو"

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، ورصد البث المباشر جمال المناظر الطبيعية والجزر النيلية الساحرة التى تقع بالقرب من الحديقة الدولية، على الضفة الشرقية من النيل، كما رصد البث المباشر ايضا المتحف الأتونى شرق النيل والذى يحكى قصة اخت اتون، مع حالة الطقس المميزة خلال رحلتك فى النيل للوصول للجزيرة.

كما تم رصد المقاعد الموجودة على الكورنيش والتى تتسع لأسر كاملة أو عدد كبير من الأصدقاء، تلك المقاعد التى تساهم فى رؤية نهر النيل والمتحف الأتونى من بعيد فى لوحة فنية مميزة .

يذكر أن كورنيش النيل تم تطويره على4 مراحل ويبلغ طوله حوالى 1800 متر وهو اكبر كورنيش فى الصعيد حيث يحتضن الكورنيش مدينة المنيا، هذا بالإضافة إلى وجود الممشى النيلى على الكورنيش والذى تتم فيه ممارسة الرياضة ،وخاصة رياضة المشى أو الجرى .