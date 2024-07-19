أبرز كواليس كشفتها النيابة العامة فى مشاجرة الفنان تامر ضيائى مع فرد الأمن

كتب - أحمد عبد الهادى

ينشر اليوم السابع، ابرز ما جاء ببيان النيابة العامة من كواليس وشهادة الشهود بعد أن، قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم فى واقعة مشاجرة الفنان تامر ضيائي مع فرد امن.

-النيابة ناظرت الجثمان فوجدته خاليًا مِن الإصابات الظاهرية.

-النيابة فحصت كاميرات المراقبة فثبت قيام المتوفى بصفع المتهم.

- تجمع رواد المستشفى للفض بينهما بعد الصفعة.

-حاول المتهم رد الاعتداء بالمثل إلا أنَّ رواد المستشفى قاموا بمنعه من ذلك.

* شهادة الشهود:

حدث مشادة كلامية بين المتهم والمتوفي.

حاول الفنان تجاوز دوره المحدد في عرض زوجته على أحد الأطباء المختصين.

فرد الأمن منعه من ذلك فقام المتوفى بسبه ثم صفعه على وجهه.

حاول فرد الأمن رد الاعتداء إلا أن تدخل رواد المستشفى.

المتوفي سقط أرضًا مغشيًا عليه حال انصرافه من المستشفى بعد المشاجرة.

نجل الفنان شهد بمعاناة والده مِن مرضين مزمنين الضغط والقلب.

خضع على إثرهما لجراحة قسطرة بالقلب مُنذ فترة قريبة.