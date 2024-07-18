وزيرة التضامن: عرض تقرير يومى عن مشاكل المواطنين وتقديم الحلولد

كتب مدحت وهبة

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي و مساعدي الوزيرة، حيث أطلعت على خطط وبرامج عمل الإدارات المختلفة بالوزارة.

وقدم رؤساء الإدارات المركزية عرضاً بأبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك التحديات التي تواجههم في سبيل الارتقاء بالعمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمواطنة والأسرة المصرية.



جانب من الإجتماع

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالعمل في الوزارة لتقديم الخدمات لمختلف فئات الشعب المصري، حيث الهدف الذي سيعمل الجميع من أجل تحقيقه هو إيصال الخدمة بأفضل صورة للمستفيد والمستفيدة وأسرع وقت وحوكمة شديدة، ولن يقبل بالتهاون في حق المواطن والمواطنة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة في مرحلة مهمة من تاريخها تتطلب العمل كفريق جماعي من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلبها تلك المرحلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك تقييم دقيق لكافة العاملين بالوزارة، حيث يجب أن يكون العمل على أعلى مستوى من الجميع، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية للارتقاء بكفاءة العاملين بالوزارة في نظم العمل، مشددة في الوقت ذاته على قيام مديري المديريات في المحافظات بتسليم تقرير شهري نهاية كل شهر يتضمن أبرز ما تم تقديمه وإنجازه للمواطن والمواطنة في المحافظات، كما سيتم العمل على تنفيذ خطة ميكنة المديريات وخدمات الوزارة في أسرع وقت.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم تقرير يومي عن مشاكل المواطنين ورصدها وما تم تقديمه من حلول، فضلا عن التواصل الدائم مع النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات الوزارة المتعددة من تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة وغيرهما من الخدمات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد العمل في مجموعات وفرق عمل جماعي بالوزارة من أجل العمل على إنهاء كافة المشكلات التي تواجه قطاعات الوزارة.