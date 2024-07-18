نائب محافظ الغربية يتفقد حي ثان طنطا خلال جولة مفاجئة

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، صباح اليوم، خلال جولة مفاجئة بمبنى حي ثاني طنطا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات لضمان تقديم الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة.



جاء ذلك بحضور عبدالعظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا، وحرص نائب المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي واستمع لبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز.



ووجه عيسي بتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، كما تفقد الإدارات بديوان الحي للاطمئنان على حسن سير العمل وأكد على أن الحي يعمل دائما من أجل خدمة المواطنين وتخفيف العبء عنهم وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون داخل الحي.



جولة نائب محافظ الغربية