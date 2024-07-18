موسكو: القوات الأوكرانية تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد الجيش الروسى

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اتهم نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم "الخميس"،القوات المسلحة الأوكرانية باستخدم أسلحة كيميائية ضد الجيش الروسى.



وأضاف ريابكوف أن "نواصل رصد مثل هذه الانتهاكات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية،ونعمل على تقديم التقارير بهذا الصدد من خلال قنوات خاصة،وخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى لاهاي،وأيضا فى نيويورك"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وأشار نائب وزير الخارجية الروسي،إلى أن الجيش الروسى تمكن خلال العامين الماضيين من جمع أدلة شاملة تكشف عن تعاون وثيق بين واشنطن وكييف فى هذا المجال،"خاصة فى القيام بأنشطة تنتهك اتفاقية الأسلحة البيولوجية،وهو ما يعنى فى النهاية أن مكونات الأسلحة البيولوجية يتم تصنيعها فى أوكرانيا".