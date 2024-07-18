اليوم السابع
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موجة شديدة الحرارة غدا وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الخميس، 18 يوليو 2024 02:12 م
موجة شديدة الحرارة غدا وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار  الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

 

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع غدا أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

 

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

 

ومتوقع غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 







وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27

والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24

ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23

وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26

وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26

وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29



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