موجة حر جديدة فى أوروبا مع انقطاع التيار الكهربائى

فاطمة شوقى

تواجه أوروبا درجات حرارة مرتفعة هذا الصيف، وتعاني أوكرانيا وروسيا من انقطاع التيار الكهربائي، مما يجعل الوضع صعبا، وفي بعض البلدان، اضطرت الحكومات إلى تقييد عمل أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق، في حين سجلت اليونان درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، وإسبانيا تتجاوز الـ 44 درجة، ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع.

ومن تركيا إلى إسبانيا و من بلغاريا إلى إيطاليا، تشهد جنوب أوروبا صيفا حارا بشكل خاص، مع درجات حرارة أعلى من المعتاد - مرتفعة دائما في هذا الوقت من العام - مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب بسبب الحرارة الشديدة.

وفي رومانيا، توفي شخص وآخر في حالة خطيرة للغاية بعد يوم من التعرض لأشعة الشمس، وقال الأطباء أنه من المهم معرفة أعراض ارتفاع الحرارة والجفاف والتصرف في أسرع وقت ممكن، وقبل بضعة أيام فقط، حثت السلطات الصحية فى البلاد الناس على البقاء في منازلهم خلال الساعات الأكثر حرارة في اليوم.

وتعاني إسبانيا من أول موجة حارة في الصيف بينما تكافح أوروبا درجات الحرارة المرتفعة، وتواجه المناطق الأكثر تضرراً درجات حرارة تصل إلى 44 درجة مئوية (وادي الوادي الكبير)، في حين يمكن أن تصل درجات الحرارة في أماكن مثل وديان جواديانا وتاجو وإيبرو إلى 42 درجة مئوية.

وأغلق موقع الأكروبوليس الأثري، أحد المعالم الأثرية الأكثر زيارة في العاصمة اليونانية، لمدة خمس ساعات بسبب موجة الحر، وهو ثاني إغلاق لهذا السبب منذ يونيو الماضي، بحسب السلطات المحلية.