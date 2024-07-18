اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يوليو 2024 02:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلى لـ"الأقصى" ورفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية

الخميس، 18 يوليو 2024 01:22 م
مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلى لـ"الأقصى" ورفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية المسجد الأقصى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، ، اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، وذلك بالتزامن مع تمرير الكنيست الإسرائيلي قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.

 

وأكدت مصر على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسئول سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً، معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وانما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع.

 

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياتها في حماية الحقوق الفلسطينية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.


وأكدت مصر على أنها ستستمر فى جهودها الدؤوبة في سبيل التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.







اقتحام المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

الاحتلال الاسرائيلى

اليوم السابع بلس




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة