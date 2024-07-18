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مشرف النقل التليفزيونى بمهرجان العلمين: الشركة المتحدة لم تبخل علينا بشىء

الخميس، 18 يوليو 2024 06:48 م
مشرف النقل التليفزيونى بمهرجان العلمين: الشركة المتحدة لم تبخل علينا بشىء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
إبراهيم حسان

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وجه أحمد النبوى المشرف على التصوير والنقل التليفزيوني للحفلات والبرامج الخاصة بمهرجان العلمين الجديدة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والشركة المتحدة للإنتاج الفني، على إتاحة الفرصة له للعام الثاني على التوالي للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة.

وقال النبوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لا تبخل علينا بأي شيء، سواء في المعدات أو التدريب على الأجهزة الحديث، ولدينا أحدث الكاميرات في النقل التليفزيوني، ولدينا كوادر شبابية تستخدم تلك الأجهزة، وإذا كان هناك خبرات أجنبية فهي لتدريب الكوادر المصريين".

وأضاف: "ما يميز النسخة الجديدة من المهرجان، هو مكان الأرينا الجديد لأنه أكبر وأوسع ويستوعب أعداد أكثر بكثير، ويلقي الضوء على مدينة العلمين الجديدة وليس الممشى السياحي فقط، أما بالنسبة للمنطقة التراثية بها المسرح الروماني والمسلة والأوبرا وأماكن للاستمتاع بالسينما ومناطق ترفيهية".







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