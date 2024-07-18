"مستقبل وطن" يعلن موافقة الحزب على برنامج الحكومة الجديدة

كتب محمود حسين

أعلن حزب مستقبل وطن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة، حيث قال الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي: "أتقدم إلى كل الوزراء السابقين الذين أدوا مهام عملهم بإخلاص ووطنية بكل الشكر والتقدير، بجلسة المجلس بتاريخ 3 يوليو الجاري تفضل رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان حول برنامج عمل الحكومة الجديدة، وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج وأدت مهام عملها على أكمل وجه في 11 جلسة متتالية و70 ساعة، وقام الوزراء بعرض خطط عملهم وتناقش معهم النواب، وردوا على ملاحظات النواب بكل شفافية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وأضاف القصبي: "تبين للنواب أن هناك توجيهات للحكومة واضحة وصريحة مضمونها الانحياز للمواطن المصري والتصدي لكل الأزمات التي يواجهها، وأن برنامج الحكومة جاء واضحا واعيا ملبيا للاحتياجات مبنيا على 4 محاور أساسية تحدثت 3 محاور منها عن بناء الإنسان والاقتصاد والاستقرار السياسي، من أجل تحقيق التنمية ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وهو أمر محمود".

وتابع: "أما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري في ظل تحديات خارجية غير مسبوقة، فأثمن هذا المحور، وأقدم التحية والاحترام والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية، وأقدم تحية احترام وتقدير إلى السلطة التشريعية قيادة ونوابا، لقد استطعتم إنشاء بنية تشريعية قوية لمساندة الدولة المصرية، والنواب على أتم الاستعداد لاستكمال مسيرة إقرار التشريعات اللازمة لمساندة الدولة، وفى ذات الوقت وبذات القوة على استعداد لاستخدام الأدوات الرقابية اللازمة على أعمال الحكومة".

وقدم التهنئة للوزراء الجدد الذين تم اختيارهم في تشكيل الحكومة الجديدة، واختتم قائلا: باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أعلن موافقتي على برنامج الحكومة".

وتشهد الجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة، بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم

ويناقش المجلس، بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.