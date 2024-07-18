مسؤول بالخارجية الروسية: الناتو يستعد لمواجهة مباشرة مع موسكو

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قال نائب رئيس إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، أنطون مازور، إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتكتل نفسه يستعدون لصراع مباشر مع روسيا.



وأضاف مازور - خلال الجَلسة العامة لمنتدى التعاون الأمني ​​لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - "لا نرى فقط دول الناتو والحلف نفسه ينجرفون إلى الصراع الأوكراني، بل نرى أيضا أن الاستعدادات للمواجهة المباشرة مع روسيا قد بدأت بالفعل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأشار مازور إلى الخطط ذات الصلة والتي تشمل زيادة عدد القوات المسلحة وعدد الأسلحة وإعادة انتشارها إلى الشرق وزيادة الإنتاج العسكري وتطوير البنية التحتية للنقل العسكري وبناء احتياطيات استراتيجية.



وتابع "في الوقت نفسه، تعلن دول الناتو، من ناحية، عدم مشاركتها في الصراع، ومن ناحية أخرى تفعل كل ما في وسعها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وهي تتسلق سلم التصعيد خطوة بخطوة وقد فعلت ذلك.



وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لقد انتقلت بالفعل من الوسائل غير الفتاكة إلى الصواريخ طويلة المدى والتي تم تصميمها لتكون أسلحة ذات استخدام مزدوج".