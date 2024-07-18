مدينة الأقصر تنفذ رفع كفاءة الإنارة والتجميل قبل افتتاح السوق الحضرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يقوم رجال مدينة الأقصر، بتنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الإنارة والتجميل والدهان قبل افتتاح السوق الحضرى، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، باستكمال أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الصدد يتابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، تجميل ورفع كفاءة الشوارع بوسط المدينة المستهدف، حيث تم تركيب بلدورات أمام السوق الحضرى ودهان أسوار السوق والأسوار المجاورة، فضلًا عن أنه جارى رفع كفاءة الإنارة بشارع المطحن تمهيدا لافتتاح السوق الحضرى، حيث شدد المحافظ على ضرورة إزالة جميع العوائق لضمان سير العمل بسلاسة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من تمهيد الشارع والبدء فى أعمال الرصف، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه الأعمال.

فيما تمت مواصلة أعمال منظومة النظافة بمنطقة حى شرق، حيث استهدفت الحملة شارع 25 بجوار ومن إمتداد ميدان السواقى إلى مزلقان نجع الخطباء، ومنطقة الحزام الأخضر، فضلًا عن رفع كفاءة الطرق وتشجير الجور بشارع السوفتيل، وأسفرت الحملة عن رفع 10 أطنان قمامة وتراكمات، ونظم حى شمال التابع لمجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة للنظافة العامة فى شوارع الحى، بمشاركة أحمد عوض الله رئيس حى شمال، وذلك فى إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها.

وشملت حملة النظافة تمشيط وغسيل ورفع الأتربة، استهدفت منطقة شارع الحزام الأخضر بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، وأسفرت عن رفع 2 طن قمامة وتراكمات، وجارى مواصلة العمل فى كافة المناطق حتى يتم القضاء نهائيا على التراكمات من حى شمال.



اعمال الدهانات حول السوق الحضرى قبل افتتاحه



خطط رفع كفاءة الإنارة والتجميل والدهان قبل افتتاح السوق الحضرى



رفع كفاءة الإنارة والتجميل والدهان قبل افتتاح السوق الحضرى



عمليات التجميل ورفع الكفاءة حول السوق الحضرى بالأقصر