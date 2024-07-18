محكمة بميلانو تغرم إيطالية سخرت من طول رئيسة وزراء بلادها 5 آلاف يورو

فاطمة شوقى

قضت محكمة في ميلانو بدفع تعويض قدره 5000 يورو لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، بسبب سخريتها من طولها في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة أنسا الإيطالية .



ميلونى



وتم الحكم على الصحفية جوليا كورتيزي بدفع تعويض بسبب سخريتها من طول ميلونى ووصفتها بأنها "سخرية من الجسد"، وكانت الصحفية تم تغريمها أيضا بحوالي 1200 يورو في أكتوبر 2021 أيضا بسبب سخريتها من طول ميلونى، وذلك قبل أن تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية.



وأشارت الوكالة إلى أن ميلونى اتخذت إجراءات قانونية ضد كورتيز بعد أن اشتبكت المرأتان على وسائل التواصل الاجتماعي، وشعرت ميلونى، التي كان حزبها في المعارضة في ذلك الوقت، بالإهانة عندما نشرت كورتيزي صورة وهمية لها مع صورة الزعيم الفاشي الراحل بينيتو موسوليني في الخلفية.



وردت كورتيزي بمزيد من التغريدات، بما في ذلك تغريدة "أنتى لا تخيفني يا جورجيا ميلوني"، في النهاية، طولك 1.2 متر فقط. "لا أستطيع حتى رؤيتك." ويقدر طول رئيسة الحكومة بين 1.58 و1.63 متر في وسائل الإعلام المختلفة.



يمكن لكورتيزى استئناف الحكم، وصرح محامي ميلوني أن رئيسة الحكومة ستتبرع بأي تعويض تحصل عليه في النهاية للأعمال الخيرية.



وفي حالة ميلوني، ليس جديدا عليها مقاضاة الصحفيين، حيث أنه في العام الماضي، فرضت محكمة في روما غرامة على المؤلف الأكثر مبيعًا روبرتو سافيانو قدرها 1000 يورو بالإضافة إلى الرسوم القانونية بعد أن أهانها على شاشة التلفزيون في عام 2021 بسبب موقفها من الهجرة غير الشرعية.



