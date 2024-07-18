محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى مطوبس المركزي بعد تطويرها

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الهمم، ومحطة رفع الصرف الصحي، ومشروع الإسكان، والسوق النموذجي، ومركز خدمات تنمية الأسرة والطفولة، بقرية برنبال بمركز مطوبس.

وتفقد مركز خدمات المواطنين، ومجمع الخدمات الزراعية، ونقطة إطفاء بني بكار، كما تفقد مستشفى مطوبس المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت تطوير قرى الريف المصرى والتى تهدف إلى تطوير واجهة الريف المصرى وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية شاملة بمختلف القطاعات الخدمية سواء كانت فى الصرف الصحى والصحة والتعليم وكافة القطاعات، لأفتًا أن ما شاهده اليوم بمشروعات حياة كريمة بقرى مطوبس، تحول كبير في حياة المواطنين بمطوبس، بمشروعات خدمية متطورة غير مسبوقة يستحقها أهالينا، بمطوبس.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مشروع تطوير وإعادة إنشاء مستشفى مطوبس المركزى الجديد عبارة عن مبنى رئيسى مكون من دور أرضى +4 أدوار علوية بالإضافة إلى مبنى العيادات والإقامة والمكون من دور أرضى+ 5 أدوار علوية والمبانى الملحقة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ المستشفى بطاقة استيعابية 182 سرير منهم' 100 سرير داخلى ، 28 سرير عناية مركزة ، 24 حضان ، 30 سرير إقامة وعزل ، ، 40 ماكينة غسيل كلوى".

أكد محافظ كفر الشيخ، على سرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى، وتوريد الأجهزة الطبية لها، لوضع حد لمعاناة أهالينا في مطوبس، وتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكدًا أن القيادة السياسية، تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتم إنشاء العديد من المستشفيات وتطوير عدد آخر بمراكز ومدن المحافظة، ومنها إنشاء مستشفى بلطيم التخصصي، وقلين التخصصي، وسيدي غازي المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، إضافة لمستشفى بيلا، إضافة للأعمال الإنشائية بمستشفى الحامول المركزى، ومستشفى الرياض المركزي، وتشغيل مستشفى الحميات بمطوبس، وأعمال تطوير المنظومة الصحية بجامعة كفرالشيخ، وأعمال التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بمطوبس، وغيرها من قرى ومدن المحافظة للوصول إلى خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا في محافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مركز التأهيل الاجتماعي لذوي الهمم، الذي يمتد على مساحة 800 متر مربع، ويهدف المركز إلى تأهيل وتدريب ذوي الهمم وأسرهم من الناحية النفسية والمعنوية، ويتضمن المركز حضانة للأطفال وحديقة خاصة، ويعد أكبر مركز لتأهيل ذوي الهمم على مستوى المحافظة، فضلاً عن مشروع رافع الصرف الصحي بقرية برنبال، الذي تم تنفيذه علي مساحة 625 م2 ، ويقدم المشروع خدمات الصرف الصحي لسكان القرية والقرى المجاورة، وقد تم تشغيله لخدمة أهالي برنبال، ومشروعات الإسكان التي تتضمن إنشاء ثلاث عمارات سكنية للفئات المستحقة من أبناء قرية برنبال، بالإضافة إلى إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة على مساحة 300 م2 ، ووحدة إطفاء على مساحة 200 م٢، ومجمع خدمات حكومي للمواطنين، ومجمع زراعي، وسوق نموذجي لأهالينا في قرية برنبال والقرى التابعة بمركز مطوبس.