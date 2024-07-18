محافظ كفر الشيخ: دعم منظومة النظافة بـ«كساحة نقل معدات ثقيلة» حمولة 64 طنا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن دعم منظومة النظافة بمراكز المحافظة بـ «كساحة نقل معدات ثقيلة» حمولة 64 طن، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2024م، وفى إطار الاستراتيجية العامة للدولة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بالإضافة إلي إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والمحاسب أيسر بكير، مدير عام الشئون المالية.

أوضح محافظ فى إطار جهود أجهزة المحافظة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المجالات، وتعزيز المظهر الحضارى، والحفاظ على البيئة، والإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المعدات الجديدة تهدف إلى زيادة كفاءة منظومة النظافة فى مختلف الأماكن المستهدفة، وتحسين البيئة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، على تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، وتعزيز المظهر الحضارى للمحافظة، خاصةً مع الإهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومي، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة والتوعية بمخاطر الممارسات الخاطئة تجاه البيئة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم البدء في إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة كفرالشيخ ومصنع تدوير المخلفات الصلبة بدسوق، بطاقة 600 طن/يوم، ضمن 3 مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بمراكز «كفرالشيخ-دسوق-الحامول»، يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتي تسهم فى حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة فى المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة، مؤكداً علي تقديم كل الدعم لإنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف في محافظة كفرالشيخ، لتحسين جودة المياه بمصرف كتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها كتشنر، مؤكداً أن الدولة تولى ملف النظافة اهتماماً كبيراً، وتقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين.