محافظ بورسعيد يصدق على تخفيض درجات القبول بالثانوى العام إلى "243 درجة"

بورسعيد - محمد عزام

صدق اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، على تخفيض درجات القبول بالثانوي العام الي " 243 درجة " بدلا من " 249 درجة "، وذلك استجابة لرغبات أولياء الأمور، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وبعد الدراسة الذي قدمتها مديرية التربية والتعليم.

وقال محافظ بورسعيد، إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماماً كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالباً كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.



