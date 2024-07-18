محافظ المنيا يتفقد عددا من المصانع: الدعم لا محدود والمساندة للمستثمر الجاد

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددا من المصانع والمنشآت الصناعية بجهاز المنطقة الصناعية شرق النيل، للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين، واستراتيجية التعامل الأمثل لجهاز المنطقة الصناعية للتعامل مع تلك التحديات، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مناح الاستثمار وتهيئة الأجواء أمام المستثمرين الجادين وتذليل اى عقبات قد تواجههم .

وخلال جولته التفقدية، أكد المحافظ حرصه علي تقديم الدعم اللامحدود للمستثمرين الجادين لما لهم من دور حيوى في تنمية المناطق الصناعية خاصة المشروعات الإنتاجية والتصديرية الكبرى القادرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الكاملة لجميع المستثمرين وخلق مناخ تشريعى وقانونى يتوائم مع رؤية الحكومة واستراتيجيتها لدفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات ضخ الاستثمارات، فى الاقتصاد المصرى لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات .

استعرض اللواء كدوانى خطة عمل المنطقة الصناعية، والمصانع المنتجة والمصانع الراغبة فى التوسع، والمصانع المتعثرة ، بالاضافة الى الطلبات المقدمة للجهاز من المستثمرين الراغبين فى مصانع جديدة ، وتضم 515 مصنعا، المنتج منها 287 مصنعا ، ويتم حاليا إنشاء 69 مصنعا ، كما تتم دراسة وفحص طلبات إنشاء 18 مصنعا.

التقى المحافظ عددا من أصحاب المصانع والعاملين وتبادل معهم الحوار، واستمع الى مطالبهم وشكاواهم وما يحتاجونه فى المرحلة الحالية حتى يتمكن الجميع من اداء عمله لخدمة وطننا العظيم ، والذى يستحق منا جميعا ان نسعى لوضعه فى مكانة لائقة بين الامم ، تحت قيادة الرئيس السيسى الذى يولى ملف الصناعة كل الاهتمام والعناية ودعم رجال الصناعة ومساندة كل المستثمرين الجادين سواء المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب .

تفقد المحافظ خلال جولته، عددا من المصانع ، منها مطحن المتحدة والذي تم إنشاءه عام 2006 وتصل طاقته الإنتاجية إلى 700 طن يومي ويعمل بخط انتاج إيطالي ويعمل به يقرب من 150 عاملاً، كما تفقد مصنع معجون الطماطم، والذي يقوم بتصدير منتجاته لـ22 دولة، وسيتم خلال اشهر افتتاح خط ثاني لتلبية التزايد في طلبات التصدير.

كما تابع اللواء كدواني، العمل داخل شركة جيزة لتنمية الصعيد وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة ، والتي تعمل منذ عام 2018 بمصنعين ويعمل بهم ما يقرب من 2000 عامل وجار العمل لافتتاح المصنع الثالث قريباً، كما تفقد المحافظ، سير العمل داخل شركة المنيا لإنتاج الأكياس والتجارة لتصنيع عبوات مواد البناء ( الأسمنت) الورقية ، حيث يوفر 150 فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة، ويعد المصنع الوحيد على مستوى الصعيد باستثمارات مصرية ويتم توريد المنتج لأكثر من 250 مصنعاً على مستوى الجمهورية، وخلال جولته بالمصنع أبدى اللواء كدوانى اعجابه وثناءه على التزام العاملين وانضباطهم مما دفع إدارة المصنع لصرف مكافأة خمسمائة جنيه لكل عامل تقديرا لهم.

وفى ختام جولته للمنطقة الصناعية، تفقد المحافظ عدداً من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، منها محطة المياه الرئيسية بالمنطقة الصناعية شرق النيل بطاقة انتاجية 250ل/ ث، للتأكد من توفير المياه بالكمية والجودة للمصانع لتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى تفقده موقع الغابات الشجرية، للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج، وذلك في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية وإزالة التحديات التي تواجهها.