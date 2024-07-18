محافظ القليوبية يدشن مبادرة "بلدنا أحلى" لتجميل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

دشن، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المبادرة الشبابية "بلدنا أحلى" والتي تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وتهدف إلى تجميل ونظافة مداخل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، وتشمل المبادرة أعمال نظافة عامة ودهانات وزراعة أشجار وتعليق لافتات إرشادية ويشارك في المبادرة شباب وفتيات من أعضاء مراكز الشباب في 100 مركز على مستوى المحافظة، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس.

وخلال كلمته، أكد محافظ القليوبية، علي دور الشباب الريادي في مبادرة "بلدنا أحلى"، مشيرا إلي حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتوفير الفرص لهم للمشاركة في بناء الوطن، قائلا "إنّ الشباب هم ثروتنا الحقيقية ومستقبل بلادنا، ونثق في قدراتهم وإمكانياتهم على تحقيق التقدم والازدهار"، مضيفا أنّ مبادرة "بلدنا أحلى" تُجسد روح التعاون والمشاركة بين الشباب، وتعكس حرصهم على الاهتمام بمظهر قراهم وبيئتهم"، مشيرا إلى أنّ "الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتنمية مهاراتهم، ومنحهم الفرصة لتولي مناصب قيادية في مختلف المجالات.

ودعا المحافظ، الشباب إلى الاستمرار في بذل الجهود والمشاركة في المبادرات البناءة التي تُسهم في خدمة المجتمع، مشيدا بالجهود التي تبذلها مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ مبادرة "بلدنا أحلى"، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لانجاح المبادرة

ومن جانبه، قدم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، التهنئة لمحافظ القليوبية لثقة القيادة السياسية، وتوليه منصب محافظ القليوبية، مؤكدا أن المبادرة تأتى للعام الثالث علي التوالى، تأكيدا على المشاركة المجتمعية و الدور المجتمعى لمراكز الشباب، في الأعمال التطوعية التي تساهم فى بناء المجتمع والتى تحقق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف تجميل ونظافة مداخل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب من أعمال نظافة عامة ودهانات وزرع أشجار.

كما عرض الصبروط بعض من إنجازات الشباب والرياضة من تطوير ورفع كفاءة للبنية الإنشائية بالإضافة للبرامج والخدمات والأنشطة المنفذة فى إطار رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

تأتي المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، على أن مراكز الشباب تقدم وتدعم جميع الخدمات المجتمعية من خارج أسوار المراكز، وحضر المبادرة كلا من الدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية، وقيادات مديرية الشباب والرياضة وعدد كبير من الشباب والفتيات بمراكز شباب المحافظة.