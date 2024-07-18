محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض مشروعات التخرج الأول لطلاب الجامعة

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، معرض مشروعات التخرج الأول لجامعة بنها، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وعدد من عمداء الكليات المشاركة بالمعرض، وعدد من رجال الصناعة وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وطلاب الجامعة.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة، خلال تفقدهم أعمال المعرض، إلى شرح من مشرف المشروعات الطلابية المشاركة حول طبيعة المشروعات وأهدافها ومردودها لخدمة المجتمع المحلي.

وأشاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بمشروعات طلاب جامعة بنها، مؤكدا دعمه واهتمامه بتطوير هذه الإبتكارات وتوظيفها في المشروعات والمناطق الصناعية بمحافظة القليوبية.

وأثني الدكتور ناصر الجيزاوى، بالأفكار المبدعة التى قدمها الطلاب وقاموا بتنفيذها والتي تعكس مهاراتهم، وتفوقهم في تطبيق دراستهم، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على تحفيز الطلاب على الإرتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار والتميز والتي بدورها تدعم خطط الدولة المستقبلية.

كما وجه "الجيزاوي"، شكره للطلاب لمجهوداتهم فى تنفيذ مشروعات تخرج مبتكرة ومتميزة ولكافة أعضاء هيئة التدريس، والمشرفين على المشروعات على ما قدموه من جهد لتخرج بهذا المستوى الرائع، معربا عن فخره واعتزازه بكافة منتسبي الجامعة.

من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير، أن الكليات المشاركة في المعرض هي (الهندسة بشبرا - الهندسة ببنها - الحاسبات والذكاء الإصطناعي - العلوم - الفنون التطبيقية - الزراعة - التربية النوعية).

من ناحية أخرى أشاد طلاب الجامعة بالمعرض معربين عن سعادتهم بالمشاركة فيه باعتبارها فرصة عظيمة لعرض مشروعاتهم والتواصل مع زملائهم بكليات الجامعة.