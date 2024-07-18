اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يوليو 2024 06:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة الجديدة ويمنحها الثقة

الخميس، 18 يوليو 2024 05:22 م
مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة الجديدة ويمنحها الثقة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، وموافقة المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة الخاصة وتقريريها عن برنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقال رئيس المجلس: وبناء عليه أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وثقته فيها وتأييده لها وما جاء فى البرنامج من أهداف ويحال ما جاء فى التقرير ممةمناقشات وتوصيات غلى اللجان النوعية فى المجلس لمتابعة التقرير.

 

 







مجلس النواب

برنامج الحكومة الجديدة

الحكومة الجديدة

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة

اليوم السابع بلس

حكومة مدبولى

اخبار البرلمان




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة