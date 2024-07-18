لجنة قطاع العلوم الأساسية بـ"الأعلى للجامعات" تعقد اجتماعها بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، اليوم لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عصام خميس رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية، وذلك بمقر كلية العلوم بمحرم بك.

وقال بيان اليوم ان اللقاء بحضور الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة شيرين خطاب القائم بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتور محمد اسماعيل رئيس جامعة مطروح السابق، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور أحمد يونس وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد السيد عثمان أمين لجنة قطاع العلوم الأساسية، والسادة عمداء وممثلى كليات القطاع بالجامعات المصرية، ولفيف من أعضاء اللجنة.

خلال اللقاء رحب الدكتور هشام سعيد باللجنة فى رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كل الدعم لكليات قطاع العلوم الأساسية للقيام بدورها التعليمى والبحثى، متمنياً أن يخرج الإجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية.



