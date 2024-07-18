لافروف أمام مجلس الأمن: إسرائيل تكثف بناء المستوطنات وانتهاك القرارات الدولية

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن إسرائيل تواصل تكثيف بناء المستوطنات غير القانونية؛ في انتهاك لمتطلبات مجلس الأمن الدولى.

وشدد لافروف - خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط الأربعاء على أن "الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، صعب.. فالغارات العسكرية للقوات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين مستمرة هناك، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، لم تفشل إسرائيل في خفض بناء المستوطنات غير القانونية فحسب، بل زادت في الواقع من بناء المستوطنات غير القانونية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار لافروف إلى أنه بالإضافة إلى مصادرة الأراضي وتدمير منازل الفلسطينيين، تقوم إسرائيل بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية، التي يعتبر بناؤها غير قانوني حتى بموجب التشريع الإسرائيلي.

وقال إن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، تشكل انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل؛ كدولة محتلة.