كيف تستفيد أسر تكافل وكرامة من برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمى؟

كتب مدحت وهبة

تشجع وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة " على الاستفادة من برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي التابع للمجلس القومي للمرأة دون إخراجهم من برنامج الدعم النقدى المشروط.

سيتم العمل على تشجيع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" على الاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي" تحويشة" التابع للمجلس القومي للمرأة، دون إخراجهم من البرنامج، حيث سيستمرون في الحصول علي مساعدات "تكافل وكرامة".

يهدف برنامج "تحويشة" إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.

يعمل برنامج "تحويشة" على تطوير آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف إدخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي أصبح بديلًا لصندوق الإدخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع.

وقام المجلس القومي للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكتروني.

يصدر لكل سيدة تشارك بمجموعات الإدخار بطاقة المدفوعات "ميزة" على أن تتولى الميسرة المالية بالمجلس القومي للمرأة إدارة المجموعات.

تستفيد السيدات في مجموعات الإدخار والإقراض من التعاملات المالية سواء الإدخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض، وكذلك تلقي الأموال التي تم إدخارها،لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالإدخار سويًا، ومن خلال الأموال التي يتم إدخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقًا لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.