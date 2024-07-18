اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يوليو 2024 11:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية: إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية بمطار إنتشون الدولى بسبب الأمطار الغزيرة

الخميس، 18 يوليو 2024 10:36 ص
كوريا الجنوبية: إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية بمطار إنتشون الدولى بسبب الأمطار الغزيرة أمطار غزيرة ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات الطوارئ فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت فى إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية فى مطار إنتشون الدولى وتعطيل خدمات القطارات فى العاصمة سول.

وذكرت قناة (تشانيل نيوز آشيا)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن السلطات أصدرت أوامر للأشخاص الذين يقيمون بالقرب من الأنهار بإخلاء منازلهم والانتقال إلى مناطق آمنة للحفاظ على أرواحهم بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة سول ومناطق وسط البلاد.

وقال المتحدث العسكري لي تشانج هيون، إنه يتم في الوقت الحالي مراقبة منسوب المياه في الأنهار الرئيسية المشتركة بين كوريا الجنوبية والشمالية.

من جهتها، دعت الحكومة في سول إلى توخي الحذر من احتمالية أن تجرف مياه الأمطار ألغاما أرضية كانت قد زرعتها جارتها الشمالية على الحدود بين الجانبين.







كوريا الجنوبية

امطار غزيره فى كوريا الجنوبيه

مطار إنتشون الدولى

سول

سلطات الطوارئ فى كوريا الجنوبية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة