عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع عقب تصريحات مسئولى الفيدرالى بشأن خفض الفائدة

نيويورك (أ ش أ)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لتصريحات مجموعة من مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بشأن خفض أسعار الفائدة.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية أن العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات تم تداول السهم بحوالي 4.1672% مرتفعًا بحوالي نقطتين أساس، فيما ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 4.4524%.

جاء ذلك بالتزامن مع مراهنة المتداولين بشكل متزايد على خفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع اعتبار التخفيض في يوليو أمرًا مستبعدًا إلى حد كبير.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الذي نشر الأسبوع الماضي، أن الأسعار انخفضت في يونيو الماضي على أساس شهري.

وقال محافظ بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى كريستوفر والر أمس الأربعاء، إنه "يعتقد أن التخفيضات قريبة لكنه أكد أنه سيراقب البيانات عن كثب في هذه الأثناء، أعتقد أن البيانات الحالية تتفق مع تحقيق هبوط سلس وسأبحث عن بيانات خلال الشهرين المقبلين لدعم هذا الرأي، لذلك، في حين أنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى وجهتنا النهائية، أعتقد أننا نقترب من الوقت الذي يكون فيه خفض سعر الفائدة مبررًا".

وأعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية نيويورك جون ويليامز، عن تصريحات متشابهة بتخفيضات أسعار الفائدة.. وفي وقت سابق، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه من المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى 2%.