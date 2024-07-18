طلبها ونالها.. وفاة محفظ قرآن أثناء تحفيظه الأطفال فى الكُتاب بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

توفى مساء اليوم الشيخ شوقى النويهى، من أبناء قرية ابشواى الملق مركز قطور بمحافظة الغربية، أثناء قيامه بتحفيظ الأطفال القرآن الكريم بأحد كتاتيب القرية.

وكشف الدكتور حمدى مصطفى من أبناء القرية، أن الشيخ شوقى النويهي، يتمتع بسمعة وسيرة طيبة بين أبناء القرية، ووهب حياته لتحفيظ أبناء القرية القرآن الكريم، وأتم علي يديه حفظ كتاب الله عدد كبير من أطفال القرية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الشيخ المتوفى، كان يدعو الله دائما ويتمنى أن يتوفاه الله أثناء تحفيظه الأطفال كتاب الله، مبينا أنه وأثناء تواجده اليوم بالكُتاب لخدمة القرآن الكريم وأهله فاضت روحه إلى خالقها، وهو بين يتوسط طلابه.

وخيم الحزن على أبناء القرية، حزنا على وفاته، وتم تشييع جنازته عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الرحمة بالقرية.