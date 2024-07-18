"ضمادات الأذن" توحد مؤيدوا ترامب وتثير التعاطف فى الأوساط الجمهورية

وكالات الأنباء

أثارت محاولة اغتيال المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب حالة من التعاطف فى الأوساط الجمهورية، ووحدت داعميه بشكل مفاجئ إلى مستويات غير مسبوقة.

وخلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي أصر ترامب على حضوره رغم الحادث واضعا الضماد على أذنه المصابة، وضع مؤيدو ترامب أيضا الضمادات على آذانهم تضامنا معه، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

واختار الحزب الجمهورى رسميا، الإثنين، ترامب، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وعقد المؤتمر بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة اغتيال تعرض لها في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

وقُتل أحد المشاركين في التجمع الانتخابي وأصيب آخران بجروح خطيرة، بينما أصيب ترامب في أذنه.