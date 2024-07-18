ضبط 158 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 158 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 240 مخبز؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (مركز المنصورة، منية النصر، نبروه، أجا، مركز ميت غمر، المنزلة، السنبلاوين، المنزلة، طلخا)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 103 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 55 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: محضر عدم نظافة أدوات عجين، محضر عدم إعطاء بون صرف، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 8 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 43 شيكارة، 42 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 40 محضر نقص وزن ما بين (8-19) جم.

في الأسواق: 24 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 11 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر)، 3 محاضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية)، 3 محاضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرص منها، 2 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة (10110) جنيها، محضر تجميع بطاقات بعدد (63) (تاجر تمويني)، محضر استخدام طلمبة وقود بدون ترخيص، محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

كما تم ضبط: 500 لتر بنزين 80، 400 لتر سولار، 20 شيكارة زوائد علف، 18 كرتونة زيت، 3 اسطوانة غاز، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، تحت إشراف علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.



