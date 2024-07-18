ضبط صاحب مخبز بأرمنت لجمعه 283 بطاقة تموينية بالمخالفة للقانون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط صاحب مخبز بمدينة أرمنت لقيامه بتجميع 283 بطاقة تموينية للمواطنين بحوزته للاستيلاء على الدعم المخصص، وذلك خلال حملات بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية معرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.

وفى هذا الصدد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث نجحت الحملة فى مدينة أرمنت فى ضبط 283 بطاقة تموينية داخل إحدى المخابز البلدية محظور تجميعها بغرض الاستيلاء على الدعم والتربح الغير مشروع بناحية مركز أرمنت، حيث تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها .

وتمكنت تلك الحملات من ضبط عدد 3 مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، وكذلك عدد 14 مخالفة عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار المنتجات المعروضة، ومخالفة وحيدة لغلق تاجر مشروع جمعيتى أثناء وقت العمل الرسمى، وعلى مستوى التفتيش على المخابز البلدية تم ضبط المخالفات التالية:- (ضبط عدد 12 مخالفة عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات - ضبط عدد 8 مخالفات نقص وزن للرغيف البلدى المدعم المنتج - مخالفة واحدة لعدم نظافة طاولات وأدوات العجين ومثلها عدم إعطاء بون صرف للمواطنين)، وأهاب الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بكافة المواطنين بضرورة عدم ترك بطاقاتهم التموينية للمخابز أو للتجار التموين أو لمستودعات الدقيق .



الحملات على المخابز المنتشرة حول الأقصر



جانب من الحملات على مخابز الأقصر