صحة سوهاج: ضبط 47 ألف عبوة عصائر مختلفة ومثلجات ومشروبات مجهولة المصدر

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن ضبط 47 ألف عبوة من العصائر المختلفة والمثلجات والمشروبات مجهولة المصدر خلال عدد من الحملات، وتم المرور على 121 منشأة وتحرير 126 محضرا والتوصية بغلق 20 منشأت غذائية، وذلك فى إطار توجيهات للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج، صرح بذلك الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف محروس أن الحملات جاءت بإشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائى بسوهاج، وتزامنا مع إرتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف واستمرارا لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج للحرص على وصول غذاء أمن وسليم للمواطن كثفت إدارة مراقبة الأغذية حملاتها على الأسواق والمحلات والمطاعم وأماكن تصنيع الثلج واماكن بيع المياه المعدنية وأماكن تصنيع وبيع العصائر والمثلجات والباعة الجائلين بجميع مراكز المحافظة وذلك من خلال حملات مكثقة لمكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

وأسفرت تلك الحملات والتى استهدفت 121 منشأه غذائية عن ضبط مايقرب ما يقرب من 47 ألف عبوة من العصائر المختلفة والمشروبات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات حوالى 4000 لتر من العصائر والمشروبات بجميع مراكز محافظة، وضبط حوالى نصف طن من الاغذية واللحوم غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وارسالها للمعمل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه وتحرير المحاضر اللازمة وارسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط، وتم إعدام مايقرب من طن من اللحوم والاغذية المختلفة ومصنعات اللحوم الأطعمة الجاهزة مجهولة المصدر ومتغيرة فى الخواص الطبيعية، وتحرير 126 محضر جنحة وجاءت كالأتى: 75 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فى تداول الغذاء، و41 محضر لعدم استيفاء اماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة، و10 من المحاضر المختلفة، وتحرير 14 محضر باعة جائلين ومحاضر بيع مشروبات ومحظورات يحظر بيعها على الباعة الجائلين، والتوصية بإغلاق 20 منشأت غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين .

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