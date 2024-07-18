اليوم السابع
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شاهد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

الخميس، 18 يوليو 2024 06:00 ص
شاهد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق محطة ميدان الرماية بالخط الرابع للمترو
كتب سيد الخلفاوى

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تستمر وزارة النقل فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكدة أن المشروع وفر الآلاف من فرص العمل، وسيقضى على الازدحام في عدة مناطق خاصة أنه يمر في أكثر المناطق ازدحاما في الجيزة.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

وفى السطور التالية أسماء المحطات الجارى إنشاؤها، بالخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى:

- حدائق الأشجار.

- حدائق الأهرام.

- النصر.

- المتحف المصري الكبير.

- ميدان الرماية.

- الأهرام.

- المريوطية.

- العريش.

- المطبعة.

- الطالبية.

- مدكور.

- المساحة.

- الجيزة.

- الروضة.

- الملك الصالح.

- الفسطاط.

- قلعة صلاح الدين.

- الملك منصور.

- الحي السادس.

- الطيران.

- عباس العقاد.

- مكرم عبيد.

- أحمد الزمر.

- الميثاق.

- أكاديمية مبارك.







محطات الخط الرابع للمترو

محطة مترو العريش

مترو الهرم

الخط الرابع للمترو

مترو الانفاق

محطة مترو حدائق الاشجار



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