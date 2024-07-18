زعيما الديمقراطيين فى الكونجرس يحذران بايدن من استمرار ترشحه للرئاسة

وكالات الأنباء

حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر وزعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس النواب حكيم جيفريز الرئيس جو بايدن من أن إصراره على خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية يضر باحتمالات تمكن الحزب من السيطرة على المجلسين عبر انتخابات نوفمبر.

واستقبل بايدن جيفريز في البيت الأبيض، الخميس، والتقى شومر في ديلاوير، السبت. وخلال الاجتماعين ناقش زعيما الديمقراطيين مخاوف أعضاء الحزب من أن ترشح الرئيس الأمريكى لفترة رئاسية ثانية قد يحرم الديمقراطيين من إحراز الأغلبية فى كلا المجلسين، ما يمنح الجمهوريين مساراً أسهل لدفع أجندتهم التشريعية، وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن 4 مصادر مطلعة على الاجتماعين.

وخلال اجتماع منفصل، قال شخص مقرب من بايدن بشكل مباشر للرئيس، حسبما نقلت "الشرق" الإخبارية، إنه يجب أن ينهي حملته الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على إرثه، وحماية البلد من ولاية ثانية لدونالد ترمب.

ورد بايدن بأنه يخالف تماماً هذا الرأي، وأنه المرشح الأفضل لهزيمة ترامب.

وعقب اجتماعهما مع بايدن، أصدر شومر وجيفريز بيانين قصيرين، لم يحتويا الكثير من التفاصيل، فيما لم تنشر حملة بايدن أو البيت الأبيض أي ملخصات علنية للاجتماعين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس إن بايدن أبلغ شومر وجيفريز أنه سيظل على رأس بطاقة الترشح الديمقراطية في الانتخابات المقبلة.

وأضاف: "الرئيس أخبرهما أنه مرشح الحزب، وأنه ينوي الفوز، ويتطلع قدماً للعمل معهما لتمرير أجندته التشريعية للـ100 يوم الأولى في ولايته الثانية لمساعدة عائلات الطبقة العاملة".