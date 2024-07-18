رئيس وزراء باكستان يتمنى لبايدن الشفاء العاجل بعد الإعلان عن إصابته بكورونا

إسلام أباد (أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكى جو بايدن بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك فى منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية اليوم الخميس، أن هذا المنشور يأتى بعد أيام قليلة من إدانة شريف إلى جانب شخصيات سياسية بارزة أخرى في باكستان وعلى رأسها الرئيس آصف علي زرداري لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال تجمع انتخابى فى ولاية بنسلفانيا.

وقد أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن بايدن سيعزل نفسه عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما سيواصل القيام بمهامه أثناء وجوده في العزل بولاية "ديلاوير".