رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لضمان وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

بروكسل (أ ش أ)

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى ضرورة العمل على ضمان وقف فورى لإطلاق النار فى غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.

وأكدت دير لاين - في خطابها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، الذي نشرته المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، ضرورة اضطلاع أوروبا بدور نشط في الشرق الأوسط قائلة "يجب على أوروبا أن تلعب دورًا نشطًا في الشرق الأوسط لصالح جميع الأطراف ومن أجل استقرار المنطقة".

وأضافت دير لاين - التي تسعى لإعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية - "يجب علينا مواصلة المشاركة في جميع الجهود الدبلوماسية لضمان حل عادل وشامل للصراع الدائر في غزة.. إراقة الدماء في غزة يجب أن تتوقف الآن".

وتابعت "على أساس الإصلاحات المتفق عليها، سنعمل على حزمة دعم متعددة السنوات لسلطة فلسطينية فعالة وللمساعدة في تمهيد الطريق لحل الدولتين.. ولقد قمنا بزيادة مساعداتنا الإنسانية بشكل كبير إلى ما يقرب من 200 مليون يورو في عام 2024.. وسوف نفعل المزيد من المساعدات".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية - المنتهية ولايتها - "أن شعوب الشرق الأوسط تستحق السلام والأمن والرخاء.. وستكون أوروبا إلى جانبهم".