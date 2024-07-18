"حياة كريمة" تستهدف تطوير 20 محافظة خلال 24/2025.. إنفوجراف

تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة 20 محافظة خلال السنة الأولى 24/25، وهى: الدقهلية والغربية الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والمنيا وبنى سويف والجيزة والقليوبية وأسيوط والفيوم وقنا وسوهاج والوادى الجديد ودمياط واسوان والإسماعيلية والأقصر ومطروح، وتوزيع الاستثمارات بحسب المحافظات وعدد المراكز لكل محافظة خلال المرحلة الثانية من المبادرة.

أبرز مشروعات المرحلة الثانية: مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 2350 كم تطوير وإنشاء 4115 مدرسة، و12565 فصلا تطوير وإنشاء 4115 مدرسة، و12565 فصلا 55 مستشفى مركزيا، و854 وحدة صحية، و493 نقطة إسعاف إنشاء وتطوير 1584 مركزا للشباب إنشاء وتطوير 1584 مركزا للشباب تبطين 1654 كم من الترع مد 4 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى مد 4 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خدمة 4.6 مليون وحدة سكنية بشبكات الألياف الضوئية