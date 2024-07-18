اليوم السابع
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"حياة كريمة" تستهدف تطوير 20 محافظة خلال 24/2025.. إنفوجراف

الخميس، 18 يوليو 2024 11:38 ص
"حياة كريمة" تستهدف تطوير 20 محافظة خلال 24/2025.. إنفوجراف حياة كريمة

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تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة 20 محافظة خلال السنة الأولى 24/25، وهى: الدقهلية والغربية  الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والمنيا وبنى سويف والجيزة والقليوبية وأسيوط والفيوم وقنا وسوهاج  والوادى الجديد ودمياط واسوان والإسماعيلية والأقصر ومطروح، وتوزيع الاستثمارات بحسب المحافظات وعدد المراكز لكل محافظة خلال المرحلة الثانية من المبادرة.

حياة كريمة

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أبرز مشروعات المرحلة الثانية:

مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 2350 كم

تطوير وإنشاء 4115 مدرسة، و12565 فصلا

55 مستشفى مركزيا، و854 وحدة صحية، و493 نقطة إسعاف

إنشاء وتطوير 1584 مركزا للشباب

تبطين 1654 كم من الترع

مد 4 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى

خدمة 4.6 مليون وحدة سكنية بشبكات الألياف الضوئية

 







حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

محافظات حياة كريمة

تكلفة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة




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