جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الثالث الإعدادى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، للعام الدراسي 2023/2024، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024.

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية السبت 27 يوليو امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 28 يوليو امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 29 يوليو امتحان مادة الهندسة.

ويؤدي الطلاب الثلاثاء 30 يوليو امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والأربعاء 31 يوليو امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية، والخميس 1 أغسطس امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية - خاص بالسعيدية الرياضية).

يُذكر أن محافظة الجيزة اعتمدت تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، بحد أدنى 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء التقديم للصف الأول الثانوي (مرحلة أولى) للعام الدراسي 2024/2025، إلكترونيًا من خلال الرابط الآتي: https://tansiksec.emis.gov.eg/?sfnsn=scwspwa#/auth/login ، على أن يتم التقديم حتى الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ثم يتم التقديم ورقيًّا لمن يتم قبوله من تاريخ 23 يوليو، وذلك بعد انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة.