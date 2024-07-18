جامعة سوهاج تحصد المركز الرابع فى دورة أبريل 2024 لمحو الأمية وتعليم الكبار

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج تحقيق الجامعة المركز الرابع، على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار، بمحو أمية 7897 دارس ودارسة بالمحافظة، وذلك طبقًا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة أبريل 2024، وقال إن الجامعة استطاعت تحقيق هذا الإنجاز بسواعد أبنائها واستثمار جهودهم للإرتقاء بالمنظومة التعليمية من جانب ولخدمة وتنمية المجتمع من جانب آخر، وبمساعدة أعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم، وذلك من أجل النهوض بالمجتمع المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، داعياً الطلاب للإستمرار في بذل الجهود وتكثيفها لتحقيق نتائج متميزة تليق بقيمة ومكانة جامعة سوهاج.

ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن سعادته بما تحققه الجامعة من مراكز متقدمة في القضاء على أهم القضايا المجتمعية التي تعطل مسيرة التنمية وتحول دون تحقيق مستوى اجتماعي مناسب للمواطنين وهي الأمية، حيث تكاتفت جميع الجهات المعنية داخل الجامعة بمشروع محو الأمية ووجهت جهودها نحو الوصول لمركز مناسب لمكانة وتاريخ الجامعة وتأدية لدورها المجتمعي، حتى الوصول لمصر خالية من الأمية بحلول 2030، موضحاً أن طلاب كليات التربية، الحقوق، التجارة، الآداب، التربية الرياضية، التربية النوعية، الألسن والآثار قد محو أمية 7897 دارس ودارسة بالمحافظة عن دورة أبريل.