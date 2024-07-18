جامعة دمنهور تعلن الحصول على عضوية شبكة الجامعات الأفريقية النمساوية Africa-United

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس إدراجها وحصولها على عضوية شبكة الجامعات الأفريقية النمساوية Africa-United.

جدير بالذكر أن شبكة الجامعات الأفريقية النمساوية Africa-UniNet تم تأسيسها من أجل إنشاء أساس طويل الأمد ومستقر لدعم التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية النمساوية والأفريقية. وتهدف إلى تعزيز الاتصالات الجديدة وتعميق التعاون العلمي.

وتضمن فرص التمويل لأنشطة الشبكة عدد من المجالات منها : العمل المشترك في المشاريع البحثية، التطوير المشترك والمساهمة في التدريس والتدريب القائم على البحث، التطوير المشترك وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات واجتماعات الخريجين، العمل المشترك في المجالات البحثية والنشر العلمي، وكذا الإشراف المشترك على الطلاب، وتشمل الزيارات المتبادلة للأساتذة والزيارات البحثية قصيرة المدى للعلماء في المؤسسات الأعضاء وأنشطة الخريجين وأنشطة الشبكة الأخرى.



من جانبه أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، حيث يضم هذا الاتحاد ٧٨ جامعة أفريقية ونمساوية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تبني و تنفيذ استراتيجية للنهوض بآليات التعاون الدولي للجامعة، وتحسين الترتيب العالمي على مستوى التصنيفات الدولية المختلفة، مشيرا أن الجامعة تعمل جاهدة على المشاركة فى مختلف مجالات التعاون الدولي و كذا التصنيفات الدولية لاكتساب الخبرات والعمل على تطوير كافة المجالات طبقا لرؤية واستراتيجية الجامعة، والتي تقوم على تضافر الجهود ومشاركة كافة قطاعات و إدارات و كليات الجامعة لرفع مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، لنتمكن من وضع جامعة دمنهور في مراكز متقدمة على الخريطة العالمية

موجها جزيل الشكر لأعضاء لجنة التصنيف الدولي بالجامعة وجميع قطاعات وإدارات وكليات الجامعة التي تساهم بشكل فعال في تيسير أعمال اللجنة لتحقيق إنجازات في هذا المجال متطلعا إلي المزيد.